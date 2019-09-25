الطيب بوزيد يأمر بإسترجاع السكنات الوظيفية الشاغرة

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوزيد الطيب، من روساء الجامعات أحصاء السكنات الوظيفية الشاغرة.

وفي برقية أبرقتها مصالح الوزارة إلى روساء مؤسسات التعليم العالي، قال الوزير أن هذا الإجراء جاء بعد تزايد عدد طالبي السكنات الاجتماعية من اساتذة فيما هناك عدد كبير من السكنات الشاغرة.

وطالب الوزير من رؤساء الجامعات تفعيل لجان السكن، لتباشر عملها بمراقبة و احصاء السكنات التي لم يشغلها المستفيدون منها.

وذّكر الوزير بأن السكنات الوظيفية غير قابلة للتنازل، ما يحتم على اللجان تدوين محاضر معاينة، وتوجيه إعذارات للمخالفين قبل إخلاء السكنات غير المستغلة وإلغاء مقررات التخصيص.