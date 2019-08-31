الطيب بوزيد يهنئ الأسرة الجامعية بالسنة الهجرية الجديدة بالإنجليزية

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، الأسرة الجامعية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة بالغتين العربية والانجليزية.

للإشارة، هي المرة الأولى من نوعها، التي يقوم فيها وزير جزائري بالتهنئة باللغة الإنجليزية، بعد أن كانت الفرنسية.

وقال الطيب بوزيد ” بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1441، يسعدني أن أتقدّم إلى كافة أفراد الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعمال بأحرّ التهاني وأطيب الأماني، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يجعلها سنة خير، وأن يعيدها على الجميع بالخير الوفير والصحة والعافية، وأن يديم على وطننا المفدى نعمة الأمن والأمان والاستقرار”.