الطيب بوزيد: 260 ألف طالب جديد وإستحداث منحه إمتياز للمتفوقين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الأحد، عن تسجيل أزيد من 260 ألف طالب جديد حائز على البكالوريا هذه السنة.

وأضاف الوزير، بأنه سيتم إستحداث منحه إمتياز، لمكافأة الطلبة الجامعيين المتفوقين.

وتابع الطيب بوزيد، بأن القطاع سيستلم 38 ألف مقعد بيداغوجي جديد، و51 ألف سرير، نهاية السنة الجارية.

وعن مشروع ميزانية القطاع، قال الطيب بوزيد أنها تبلغ 422 مليار دينار، أي ما يعادل 5.42 بالمئه من ميزانيه الدوله.

فيما قدرت ميزانية الخدمات الجامعية، بـ75 مليار دينار، حسب ذات المتحدث.

وتم الشروع في اصلاح نظام الخدمات الجامعية، خاصة ما تعلق بالدعم، بهدف تحسين الخدمه للطالب وترشيد النفقات، يضيف الوزير.