الطيب زيتوني: “الجزائر مستعدة لمساعدة جنوب إفريقيا في الاعتناء بالمجاهدين”

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أن الجزائر مستعدة لتقديم المساعدة لجنوب إفريقيا في مجال الإعتناء بالمجاهدين.

وفي المحادثات التي جمعته مع وفد عن المجلس الاستشاري لوزارة الدفاع وقدماء المحاربين لجنوب افريقيا، حول التجربة الجزائرية في مجال التكفل بعائلات المجاهدين وذوي الحقوق.

أوضح وزير المجاهدين، أن اللقاء سمح بإبراز التجربة الجزائرية في مجال الإعتناء بالمجاهدين والتكفل بذوي الحقوقي .

وأكد أن الجزائر مستعدة بموجب العلاقات العميقة والمتينة، التي تجمع البلدين لتقديم المساعدة لدولة جنوب افريقيا في هذا المجال.

وأشاد زيتوني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعراقتها، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة للأفارقة والدور الهام الذي لعبته الجزائر في منبر الأمم المتحدة.

وهذا حينما كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية آنذاك.

من جانبه، أكد رئيس الوفد سنوكي زيكالالا أن هذه الزيارة جاءت من أجل الاستفادة من التجربة الجزائرية.

وهذا في الحفاظ على كرامة المجاهدين وإعادة الاعتبار لمن ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال الجزائر، على عكس قدماء المحاربين في جنوب افريقيا الذين تم” تهميشهم“.

وأكد سنوكي زيكالالا أن بلاده ستعمل على تطبيق السياسات التي تعتمدها الجزائر في اعادة الاعتبار و حماية المجاهدين، وذوي الحقوق والحفاظ على تاريخها وكل مقومات الثورة.