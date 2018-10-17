الطيب زيتوني: “المهاجرون وفوا بكل شيء تجاه قضية الإستقلال  إبان ثورة التحرير”

قال وزيرالمجاهدين الطيب زيتوني أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961، أثبتت للعالم كله تلاحم الشعب الجزائري في الداخل والخارج ضد الإستعمار الفرنسي.

وتدخل الوزير خلال ندوة تاريخية، “مظاهرات 17 أكتوبر 1961 إرتباط المهاجرين الجزائريين بقضية وطنهم”.

حيث أكد أن المهاجريين الجزائريين أثبتوا وفائهم لوطنهم الأم، والكبيرفي قضية الإستقلال، مع الإخلاص، ولو كانوا خارج الوطن.

وعقب إحياء الوزير للذكرى في ولاية البيض اليوم الإثنين،صرح” كانت مظاهرات الجالية الجزائرية بأرض المهجر في هذا التاريخ دفعا

قويا للثورة خارج حدودها الإقليمية، حيث أكدت بالبيّنة عن قوة الترابط والتلاحم العفوي بين أبناء في الداخل والخارجي”.