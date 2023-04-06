الطيب زيتوني: “سنوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين”

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم أن مصالح دائرته الوزارية ستوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ترأس الطيب زيتوني عمل مع عدد من المصدرين الجزائريين من مختلف الشعب. الجلسة خصصت لوضع برنامج عمل وخارطة طريق محددة الأهداف، لترقية الصادرات الجزائرية.

وتندرج هذه الجلسة في اطار سلسلة اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.

وخلال الإجتماع أكد الوزير “ستوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين، تماشيا والتوجهات العليا للدولة لترقية فرص التصدير خارج قطاع المحروقات” مبرزا أن “اشراك المهنيين والمصدرين يدخل ضمن المقاربة الاقتصادية الجديدة للوزارة”

كما كان الإجتماع فرصة للإستماع لانشغالات المصدرين والعراقيل التي تواجههم، حيث “تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات بمقر وزارة التجارة، بحضور القطاعات الوزارية المعنية بملف التصدير”.