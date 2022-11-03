الطيب زيتوني: قمة الجزائر أعادت النخوة العربية

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أن القمة العربية بالجزائر، قد أعادت النخوة العربية وحركت الهمم العربية.

وأكد الطيب زيتوني، في تصريح لتلفزيون “النهار”، اليوم الخميس، على النجاح الكبير للقمة العربية المنظمة بالجزائر، بكل المعايير. بشهادة العدو قبل الصديق.

موضحا أن نجاح القمة العربية بالجزائر، كان على مستويات مختلفة ووجه تنبيه عالي المستوى بضرورة التفاف الشعوب حول قضاياها الجوهرية.

وشدد ذات المسؤول، أن الجزائر أثبتت بجدارة، أنها أهل للمواعيد الكبيرة، وأنها دولة متطورة وحديثة، ومواكبة للتكنولوجيا، خلافا لما كان يساق ويقال عنا في العديد من البلاطوهات.

كما أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن توحيد الفصائل الفلسطينية هو توحيد لكل الجهود العربية والإنسانية في ظل موجات التطبيع وممارسات الاحتلال الصهيوني.

مشيرا إلى أن عودة القضية الفلسطينية للواجهة أمر مهم في النقاش العربي. بعيدا عن التراجع الذي كان في وقت سابق.

وأوضح ذات المتحدث، أن إعلان الجزائر دافع عن سيادة الدول وإبعاد التدخلات الأجنبية. والمرافعة لإيجاد حلول للازمات بطرق سلمية وأن تكون عربية.

وتابع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن أخد نفس المسافة في ظل التقاطب الدولي هو ما سعت إليه الجزائر وكل الدول العربية في القمة العربية.