الطيب زيتوني من وهران: مشروع تعديل الدستور ترسيخ لمبدأ الحريات لبناء جزائر جديدة

أشرف اليوم السبت، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، على تجمع جهوي بفندق الميريديان في وهران.

وذلك خلال اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لاستفتاء تعديل الدستور، اين أوضح ما جاء به المشروع من بنود ومواد ترسخ مبدأ الحريات في اطار الجزائر الجديدة.

الطيب زيتوني، اكد خلال لقائه الجهوي بمناضليه ان مشروع تعديل الدستور هو دستور الحريات بامتياز سيضع حدا لعقلية بيروقراطية الرخصة التي شهدتها فترة حكم العصابات.

مشيرا الي ان هناك 45 مادة ترسخ مبدأ الحريات سواد كانت فردية، جماعية او جمعوية.

الأمين العام للارندي، أكد ايضا أن الدستور سيجسد استقلالية العدالة ويؤمّن القضاء فالعدل هو اساس الحكم، وبناء عدالة حقيقية ليس بقرار او بدستور معين بل هي عملية مجتمعية نسقية تتماشى وتطور المجتمع.

الطيب زيتوني وفي تجسيده لمشروع تعديل الدستور أشار الى عديد الإيجابيات، التي ستساهم في بناء جزائر جديدة مبنية على مبدأ الحق والقانون.

قاطعا الطريق امام دعاة المقاطعة الذين يسعون الى الفتنة، التي يراد بها خلق مجال للمزايدات والمهاترات السياسية من خلال استغلال ما تم وروده بمشروع تعديل الدستور كشق الهوية وتحدد الديانات للتشكيك فيهما وتحريف مفهومهما.