الطيب زيتوني يعزي عائلة المجاهد “عبادو”

عزّ وزير المجاهدين الحالي، الطيب زيتوني عائلة وأسرة المجاهد المرحوم السعيد عبادو وزير المجاهدين السابق إثر وفاة الأخير.

ومما جاء في تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقى معالي وزير المجاهدين الطيب زيتوني نبأ وفاة

المغفور له المجاهد المرحوم السعيد عبادو وزير المجاهدين السابق عن عمر ناهز 84 سنة”.

مضيفا “أمام هذا المصاب الجلل يتوجه معالي وزير المجاهدين إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد بأصدق

التعازي وأخلص المواساة سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته والرضوان ويسكنه فراديس

الجنان مع عباده من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إنا الله وإنا اليه راجعون.