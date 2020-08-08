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الطيب زيتوني يعزي في وفاة المجاهد سومر عبد القادر

الوطني
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الطيب زيتوني يعزي في وفاة المجاهد سومر عبد القادر
بقلم معين تيت

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد المجاهد سومر عبد القادر، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 81 سنة.

وقال الوزير في نص التعزية:”ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ انتقال المجاهد سومر عبد القادر، الأمين الوطني لمنظمة المجاهدين والأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لوهران إلى جوار ربه عن عمر يناهز 81 سنة.
وبهذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين إلى أسرة الفقيد ومن خلالهم إلى كل المجاهدين وذوي الحقوق بأخلص تعازيه، راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


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