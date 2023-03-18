الطيب زيتوني يهدد ويتوعد كل من يتلاعب بقوت الجزائريين  

طمأن الوزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عقب تنصيبه على رأس القطاع التجار والمتعاملين الإقتصاديين وكل من يريد خدمة للتجارة الجزائرية وحلحلة مشاكل المواطن الجزائري.

وتابع زيتون وبتهديد ووعيد كل ميتلاعب بغداء الجزائريين وقال: “نمدوا يدينا لكل هؤلاء .. ولكن احذر من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين وكل من يريد ان يتلاعب بإستقرار البلاد وهذه الامور خط أحمر لا يجب ان نتسامح معه.”

كما أكد الوافد الجديد على رأس القطاع أن المسيرة ستتواصل وفق ماتم رسمه وتخطيطه وتحقيق كل التي رسمها في برنامج رئيس الجمهورية.والذي اعطى اهمية كبرى لقطاع التجارة من اجل رفع الغبن على المواطنين.

وجرت اليوم بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات مراسيم إستلام وتسليم المهام بين وزير التجارة السابق كمال رزيق ووالوافد الجديد على رأس القطاع الطيب زيتوني. المرسيم جرت بحضور إطارات القطاع.