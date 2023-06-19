الطيب لوح يستفيد من انتفاء وجه الدعوى في قضية التلاعب بالسكنات الوظيفية

من المنتظر أن تفتح اليوم محكمة سيدي امحمد ملف قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالسكنات الوظيفية. المخصصة لموظفي عدة وزارات التي مولها صندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPos التابع لوزارة العمل.

و يتابع في هذه القضية 6 متهمين من بينهم إطارات صندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPos.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 على غرار غراء اساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين و التنظيمات المعمول بها .

و حسب مصادر قضائية حصرية للنهار اولاين فإن الطيب لوح بصفته بوزير العمل السابق. قد إستفاذ من إنتفاء وجه الدعوى في هذه القضية بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد.