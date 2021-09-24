الطيور تودع ميركل في انتهاء حقبتها السياسية

رصدت عدسات المصورين في حديقة طيور مارلو بيرد، لقطات طريفة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في آخر أيام مشوارها السياسي.

وكانت ميركل متحررة من قيود البروتوكولات، حيث سمحت لببغاوات بأن تحط على ذراعيها ورأسها. فيما كانت ميركل تحمل في يدها كوبا ورقيا صغيرا به “رحيق لوري” معد من حبوب اللقاح المجففة والحبوب والماء.

وأدت ميركل زيارة الوداع لدائرتها الانتخابية بغرايفسفالد شمال شرق ألمانيا، والتي ضمت لميركل منذ عام 1990 مقعدها في البرلمان الاتحادي.