الظاهرة تعود من جديد.. سكب حمض الأسيد على سيارة “غولف”

عادت ظاهرة سكب “حمض الأسيد” على السيارات إلى الواجهة من جديد، والضحية هذه المرة صاحب سيارة من نوع “غولف”.

استيقظ صباح اليوم الأحد، سكان عمارات المرجة الجديدة بمدينة الرويبة على إتلاف سيارة من نوع “غولف”. من قبل مجهولين بعدما أقدموا على سكب مادة “حمض الأسيد” عليها.

وحسب الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”. فإن سيارة “غولف” قد أتلفت تماما، بفعل حمض الأسيد الذي تم صبه على دهن السيارة وهو ما شوه منظرها الخارجي.

وتعاطف رواد الفايسبوك مع صاحب السيارة، وأكدوا في أغلب التعليقات أن الحسد والغيرة وراء هذا الفعل وأن الفاعلين قلوبهم مريضة.