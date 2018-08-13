الظاهرة رونالدو ينجو من الموت ويطمئن معجبيه !!

تعرض الظاهرة البرازيلي، رونالدو دي ليما، أمس الأحد، لإلتهاب رئوي ما إستدعى نقله للمستشفى، خلال عطلته التي يقضيها بجريزة “إيبيزا” الإسبانية.
أين تم التكفل به، قبل أن يسترجع قواه ويطمئن معجبيه بتغردة على صفحته الرسمية بـ”تويتر” جاء فيها:
“أصدقائي تعرضت لإنفلونزا حادة في “إيبيزا” واضطررت لدخول المستشفى ولكن الآن كل شيء في ما يرام، شكرا جميعا على رسائلكم”.
Pessoal, tive um quadro de forte gripe aqui em Ibiza, cheguei a ser internado na sexta-feira, mas já está tudo sob controle! Amanhã recebo alta e volto pra casa! Obrigado a todos pelas mensagens e carinho! 🙏🏼
— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 12, 2018
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