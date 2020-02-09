الظروف الجوية تحرم الإنجليز من الإستمتاع بساحر العرب

عبّر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عن حسرته بعد تأجيل المواجهة أمام واست هام، لأنها ستحرم الجماهير من الإستمتاع بساحر العرب.

وجاءت تغريدة “السكاي بلوز” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” على الشكل التالي :”الظروف الجوية ستحرمنا من التمتع بساحر العرب اليوم”.

وكان الإنجليز يقصدون الدولي الجزائري، رياض محرز، بلقب ساحر العرب، وهو المتواجد في أفضل أحواله خلال الفترة الماضية مع الفريق.

يُشار بأن المُباراة بين بطل البريميرليغ و”الهامرز”، تم تأجيلها بسب إعصار “كيارا”، الذي يضرب مدينة مانشستر حاليا.