الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني .سايحي يتباحث مع نائب رئيس الجامعة العربية

تباحث اليوم الاربعاء وزير الصحة عبد الحق سايحي يتباحث مع نائب رئيس الجامعة العربية هيفاء ابو غزالة.

وتمحورت المباحثات حول المسائل المتعلقة بالتعاون الصحي بين الدول العربية و الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بغزة.

هذا ويشارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمعية وزير المجاهدين العيد ربيقة، في القمة العالمية للإعاقة الذي تنظمه دولة ألمانيا من 2 إلى 4 أفريل 2025 بعاصمة ألمانيا برلين، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سيكون لوزير سايحي لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة الإفريقية والعربية. خاصة للتباحث حول الأساليب والآليات الحديثة وبالخصوص الإجراءات القانونية. التي تسمح لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالتمتع والاستفادة بكل الحقوق والتسهيلات