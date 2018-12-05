الظروف القاسية تحرم 3 أشقاء من إلتحاقهم بمقاعد الدراسة في وهران

“عبد الإله”، “عمر” و”خيرة” 3 أطفال أشقاء، حرمتهم ظروف عائلية قاهرة من الالتحاق بمقاعد الدراسة رغم تجاوزهم السن القانونية، لا تقتصر الأسباب على عوز والدتهم، معيلهم الوحيد وعجزها عن التكفل بمستحقات تمدرسهم فحسب، بل لافتقارهم أيضا لوثائق هوية.

مستودع تنعدم به كل ضروريات العيش الكريم بعين الترك في وهران، هو مسكن ما تبقى من عائلة “سنوسي” التي راحت ضحية زوجة أب قاسية طردت أبناءه السبعة، فأصبح الشارع مأواهم.

توفي اثنان منهم بسبب المرض والفقر، وسلك البقية طريق التشرّد والتسوّل تكبد مأساتها الأطفال الثلاثة، الذين دفعوا ثمن خطأ ارتكبه جدهم في حق بناته، بارتباطه بامرأة حولت حياتهم إلى جحيم بعد إتلافها لدفترهم العائلي.

ثلاثة أطفال أكبرهم سنا مصاب بالصرع، براءتهم جعلتهم لا يفكرون لا في الأكل ولا في العيش بمسكن لائق ينعمون به بالدفء، بقدر تحقيق حلم ارتدائهم مئزر وحملهم محفظة لارتياد المدرسة كأقرانهم.