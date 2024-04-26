العائلات الجزائرية تكتشف منتزه “prise d’eau”

اكتشف عديد العائلات العاصمية والجزائرية عموما منتزه منبع المياه الواقع على ضفاف وادي الحراش.

وذلك بمناسبة الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات الذي تنظمه ولاية الجزائر على مستوى خمسة مواقع على مدار ثلاثة ايام.

وستجرى فعاليات هذا الحدث الرياضي المفتوح للجميع بمنتزه الصابلات, ضفاف وادي الحراش إلى بن طلحة, حديقة الرياح الكبرى “دنيا بارك باولاد فايت, حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون, الحديقة الحضرية الجديدة بباب الزوار”.

وانطلقت الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات رسميا ظهيرة أمس الخميس من نادي الفروسية لبن طلحة ببلدية براقي (الجزائر العاصمة), تحت رعاية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد تحت شعار “البهجة تجمعنا… الرياضة تجمعنا”..

وكانت النقطة الثانية للانطلاق الرسمي لمهرجان الجزائر للرياضات من منتزه منبع المياه الذي تربع على مساحة 12 هكتار، والتابع إداريا لبلدية بوروبة، وهو أحد المنتزهات الكثيرة المترامية على طول ضفاف وادي الحراش.

ويعد منبع المياه فضاء جديدا لا يعرفه أغلب العاصميون، باعتباره نقطة سوداء في السابق، حيث تمت تهيئته وتجهيزه في إطار مشروع التهيئة الكبرى لوادي الحراش، ليتم تخصيصه لممارسة الرياضة والتنزه للعائلات وجميع شرائح المجتمع.

وأوكلت السلطات الولائية مهمة تسيير وتنشيط منتزه منبع المياه وباقي ضفاف وادي الحراش إلى المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير وادي الحراش المهيأ وترقيته (ايكولوه).

و أكد مدير مؤسسة -ايكولوه- محمد عدلان الوهاب، أن “أكثر من 22 نشاط رياضي وثقافي” تحتضنها المنتزهات التي نسيرها على مستوى ضفاف وادي الحراش خلال هذا المهرجان، وسنعمل على “استدامة النشاطات لساكنة العاصمة و زوارها”.

وتسعى مؤسسة -ايكولوه- على رفع تحدي تنشيط كل الفضاءات المتواجدة على مستوى ضفاف الوادي من أجل إعطاء نظرة مغايرة عن وادي الحراش للعاصميين و زوارها.

ووجه محمد عدلان الوهاب، دعوة للعائلات ومحبي الرياضة لممارسة مختلف النشاطات البدنية والرياضية لممارسة بعفوية “دون ضرورة الانخراط في الجمعيات والأندية والرابطات”.

كما شهدت فضاءات منتزه منبع المياه توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية، التي رافقت أطفالها للممارسة الرياضة في أجواء من الحماس والحيوية، مبدين إعجابهم بالأنشطة والظروف التي وجودها في المنتزه.

ولحسن سيرورة المهرجان, تم تجنيد 400 مؤطر قادمين من 40 رابطة وجمعية وخواص لتأطير جميع النشاطات.

ودعا والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، “كل العائلات الجزائرية إلى المشاركة في هذا المهرجان في مختلف مواقعه للتعرف على مختلف النشاطات الرياضية والثقافية وممارسة الأنشطة البدنية”.