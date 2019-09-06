العائلات المعوزة تنتظر توزيع المنحة المدرسية

شدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على توزيع المنحة المدرسية في أول أيام الدخول المدرسي داخل المؤسسة التربوية .

مضيفا نفس المتحدث أنه تم رصد الأموال اللازمة من أجل توزيعها على العائلات المعوزة .

وقد تم إعطاء التعليمات اللازمة في كل من مستويات إدارة التربية الوطنية أو الوزارة المالية.

و سيتم توزيعها نقدا على العائلات المعوزة داخل المؤسسات التربوية .

كما أكد الوزير أثناء إشرافه على إفتتاح الموسم الدراسي أنه تم رفع قيمة المنحة المدرسية .

و التي تمنح للعائلات من ذوي الدخل المتوسط من 3ألاف دينار الى 5 ألاف دينار .

و ذلك بغية مساعدة العائلات و إستغلالها في إقتناء حاجيات الدخول المدرسي.

من جهة أخرى أكد بعض أولياء التلاميد أنه لم يتم منحهم المنحة المدرسية.

وسيتم منحهم إياها كالعادة بعد مرور أسبوع أوأكثر ويمكن أن تصل إلى نهاية إمتحانات الفصل الأول.

مشيرين أنه لم يتم إعلامهم من طرف إدارة المؤسسات التربوية أو أي مسؤول فيما يخص قضية المنحة المدرسية .