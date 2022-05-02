العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأميرة شارلوت.. شاهد كيف أصبحت

احتفلت اليوم الاثنين، العائلة الملكية البريطانية بعيد ميلاد الأميرة شارلوت والتي أضحت صاحبة 7 أعوام.

وكشف قصر كينسينغتون عن ثلاث صور جديدة التُقطت للأميرة “تشارلوت” بمناسبة يوم ميلادها السابع. وذلك بالقرب من منزل العائلة الريفي، أنمير هول في نورفولك.

والتقطت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الصور التي تم إصدارها في يوم ميلاد ابنتها. التي شوهدت في إحداهم وهي تبتسم إلى جانب كلبها الأسود الجديد في عائلة كامبريدج، “أورلا”.

كما شوهدت الأميرة “شارلوت” في صورة أخرى تبتسم للكاميرا وهي تحمل الزهور في الصور خارج منزل العائلة الريفي.

وقال الزوجان “كيت ميدلتون” والأمير “ويليام” في بيان: “يسعد دوق ودوقة كامبريدج. بمشاركة ثلاث صور جديدة للأميرة شارلوت قبل يوم ميلادها السابع غدًا”.

وأصبح لدى عائلة كامبريدج “أورلا” لمدة عامين تقريباً قبل وفاة الكلب المحبوب “لوبو”، في نوفمبر 2020.

واستلموا “أورلا” من الأخ الأصغر لدوقة كامبريدج، “جيمس”. وظل اسم الكلب سراً، لكن صحيفة Daily Mail كشفت عن اسمه مع يوم ميلاد “شارلوت”.

وتحضر الأميرة “شارلوت” حالياً في مدرسة توماس باترسي في لندن جنباً إلى جنب مع شقيقها الأكبر الأمير “جورج”.

وتشتهر “شارلوت”، التي تحتل المرتبة الرابعة في سلسلة الخلافة، بحب الباليه وركوب الخيل في منزل العائلة الريفي في نورفولك.

وفي مارس، حضرت حفل تأبين جدها الأمير “فيليب”، حيث تم تصويرها وهي تلمح نفسها على شاشات التلفزيون. التي أقيمت حول وستمنستر أبي.

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