العائلة الملكية البريطانية تعلن عن اسم مولودة الأميرة بياتريس

أعلنت العائلة الملكية البريطانية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي. اختار اسم “سيينا إليزابيث مابيلي موزي” لمولودتهما الأولى.

وقد أعلن قصر باكنغهام يوم 20 سبتمبر الماضي عن ولادة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. لطفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي.

وجاء في البيان «سمو الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي سعيدان بالإعلان عن وصول طفلتهما يوم السبت 18 سبتمبر 2021. في مستشفى تشيلسي آند ويستمينستر في لندن».

والرضيعة، هي ثاني حفيدة للأمير أندرو وسارة فيرغسون، والرقم 12 من أبناء الأحفاد للملكة بعد ولادة ليليبيث. الطفلة الثانية للأمير هاري وميغان ماركل. وستحتل الرضيعة المرتبة الـ11 في ترتيب تولي العرش البريطاني.