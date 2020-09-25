العائلة الملكية البريطانية تعلن عن استقبال مولود جديد أوائل 2021

أعلنت العائلة الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، عن استعدادها لاستقبال مولود جديد أوائل السنة المقبلة 2021.

وجاء في بيان العائلة الملكية “يسعد صاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني وجاك بروكس، أن يعلنا عن استقبال مولودهما أوائل 2021”.

وأضافت “دوق يورك وسارة، دوقة يورك، السيد والسيدة جورج بروكسبانك، الملكة ودوق إدنبرة سعداء بهذه الأخبار”.

وقد تزوجت الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث والابنة الصغرى للأمير أندرو وسارة، 12 أكتوبر من عام 2018.

وتبلغ يوجيني من العمر 30 عاما، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني بعد شقيقتها بياتريس.

وتدير الأميرة، التي درست اللغة الإنجليزية وتاريخ الفن في جامعة نيوكاسيل، متحف “هاوسر آند ويرث” للفن المعاصر في لندن.