العاصفة الشتوية تُعَرّي خِيم البدو الرُّحَل وتشرّد عائلاتها بتيسمسيلت 

مع تواصل الاضطراب الجوّي منذ آخر الاسبوع المنقضي في ولاية تيسمسيلت تأثرت عائلات البدو الرّحل المقيمة بمنطقة برج الأمير عبد القادر.

حيث واجه الأطفال وعائلاتهم المقيمة داخل الخيم الهشة قساوة البرد والعَراء والتّشرد.

وأحصت مديرية الحماية المدنية 50 شخصا متضررا حسبما علمته “النهار أونلاين” خلال تدخل وحدتها الثانوية لإسعافهم وإجلائهم.

نحو مرقد تابع لقطاع الشباب والرياضة، كما واصلت فِرقُ الحماية المدنية التكفل ببناء خيم جديدة إلى حين نهاية العاصفة.

وشهدت الحادثة تضامنا شعبيا لتقديم يد المساعدة لهم وتمكين الحماية المدنية من الوصول إلى العائلات المنكوبة.

وعرفت مدينة ثنية الحد هي الأخرى حوادث متفرقة ليلة امس في الاحياء الشعبية نتيجة غزارة الامطار المتهاطلة.

ناهيك عن انحصار المياه داخل السكنات الفوضوية كحي “مسخوطة”

أما القرى والمحيطات العمرانية الاكثر تضررا فتأتي قرية “عين فراجة” في المقدمة ذلك ان احيائها تحولت بالكامل الى مساحات مطمية.

لا تصلح لحركة المارة ولا تنقل المركبات في مثل هذه الاحوال.