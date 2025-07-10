العاصمة:الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من شل نشاط شبكة إجرامية. متكونة من 8 أشخاص تقوم بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية مع حجز جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي بما فيها قاربين مجهّزين بمحرِّكين بحريين.

وحسب بيان لمديرية الأمن بالجزائر العاصمة فإن قضية الحال انطلقت أطوارها بعد توصل فصيلة مكافحة التهريب والإتجار بالأشخاص بذات الفرقة إلى معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم رحلات إبحار سريّة من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية، لتنطلق على إثر ذلك التحرّيات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هويّة 8 أشخاص أغلبهم مسبوقين قضائيا، يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المرشحين للهجرة .

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، كما اسفرت على حجز قاربين بحريين، محرّك قوارب.12 سترة بحرية،100 لتر بنزين، 03شماريخ،07 أجهزة تحديد المواقع، بوصلة ومصباح يدوي .

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا عن قضية تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السرِّي. والهجرة غير الشرعية لإعداد جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.