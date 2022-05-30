العاصمة:شاب اقتحم الاقامة الجامعية للبنات ليلا مهدد بـ3 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج، في حق المتهم الموقوف ” س.فارس” عن تهمتي محاولة السرقة عن طريق التسلق، واقتحام الحرم الجامعي، عقب اقتحامه الاقامة الجامعية للبنات 8 ماي 1945 بباب الزوار في جنح الظلام محدثا حالة هلع وخوف شديدتين.

وجاءت التماسات النيابة، بعدما مثل المتهم أمام قاضي الجلسة لمواجهة التهم المنسوبة اليه أين تمسك بانكار جزء منها في محاولة منه التهرب من المسؤولية الجزائية.

بحيث صرح المتهم بخصوص سبب تسلله إلى الحرم الجامعي في حدود الساعة منتصف الليل، كان بغرض تسلم رقم هاتف إحدى الطالبات الجامعيات المقيمات التي لوّحت له بكلتا يديها من النافذة، وهو في،طريقه إلى منزل خاله. ناكرا المتهم أنه اقتحم الأمكنة لأجل السرقة او لسوء نية.

من جهته مثلت مديرتي الاقامة الجامعية،لتأسي كطرف مدني. كما مثلت 4 طالبات جامعيات لنفس الغرض بحيث طالبت المديرة تعويضا قدره 100 ألف دج، جبرا بالأضرار اللاحقة.

وكان قاضي الجلسة، قد أمر الأسبوع الفارط، بوضع المتهم الحالي رهن الحبس المؤقت، لضلوعه في القضية التي عرفت تداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم إلقاء القبض على المتهم من طرف أعوان أمن الاقامة، بعد تعالي صراخ الطالبات الجامعيات اللائي شعرن بالخوف والهلع، لمجرد مشاهدتهن المتهم وهو يتسلق جدار الاقامة ويقوم بقطع الشباك متجها نحوهنّ.

وتمكن رجال الشرطة بعد ابلاغهم بالحادثة من السيطرة على الوضع، خاصة مع الظلمة الحالكة التي تزامنت ووقت اقتحام المتهم للامكنة، وتم القاء القبض على المتهم الحالي، وتقديمه إلى الجهات القضائية لمواصلة التحقيق في ذات القضية .

وسبق وأن صرح نفس المتهم خلال سماعه بأنه تسلّل خلسة إلى الحرم الجامعي، لأجل رؤية صديقته المقيمة بها، غير أنه بعد تفطن أعوان أمن الاقامة الجامعية، تشابك معهم، مما أدى إلى وقوع مشاجرة ، ايقظت الفتيات الجامعيات، قبل أن يتراجع اليوم عن جزء من أقواله.