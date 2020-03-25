العاصمة:منح رخص إستثنائية لتجار الخضر والفواكه والخبازين لتنقل ليلا

دعت مصالح ولاية الجزائر تجار الخضر والفواكه كذا الخبازين للتقرب إلى مصالحها للحصول على رخصة إستثنائية من اجل التنقل ليلا.

وأوضح بيان الولاية أن على تجار الخضر والفواكه كذا الخبازين التقرب إلى مقاطعتهم الإدارية لإستخراج الرخص

ويدخل هذا الإجراء في إطار تسهيل عملية المتعلقة بقضاء إحتياجات التموين ليلا من المتجر المرخصة خلال فترة الحجر الصحي.

وأضاف البيان أن الرخص الممنوحة للتجار المرخص لهم ممضاة من قبل الولاة المنتدبين

وتسمح الرخص التموين بأسوق الجملة للخضر والفواكة بالنسبة تجا الخضر والفواكه، وكذا للخبازين بالتموين من تجار الجملة المعتادين لهم.

ويتعينت على التجار التقدم للمقاطعة الإدارية مصحوبين بالوثائق التالية:

نسخة من السجل التجاري

بطاقة إثبات الهوية

ترقيم الشاحنات اوالمركبات الخاصة بشحن السلع

إسم ولقب سائق المركبة أوالشاحنة