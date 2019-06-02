العاصمة: أزيد من 1100 رحلة يومية بمحطة خروبة  بمناسبة عيد الفطر 

اعلنت شركة إستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر”سوغرال” انها برمجت أزيد من 1100 رحلة يوميا بالمحطة البرية لخروبة في العاصمة.

واوضح الرئيس المدير العام للشركة بوشهيدة أنه تم برمجت أزيد من 1100 رحلة يوميا بالمحطة البرية لخروبة في العاصمة .

وهذا نحو مختلف مناطق الوطن تحسبا لحلول عيد الفطر و ذلك تفاديا لأي تذبذب اونقص في الحافلات .

علما ان عدد الرحلات في الأيام العادية على مستوى المحطة يتراوح ما بين 850 الى 900 رحلة يوميا.

وهو ما يعادل 28 الى 30 الف مسافر يوميا.

واضاف ذات المسؤول أنه تم تسخير200 حافلة كعدد إضافي موازاة مع تدفق عدد كبيرمن المسافرين على المحطة خلال فترة العيد.

كما ان الشركة تعمل على تفادي أزمة نقص في الحافلات والنقل في اواخر ايام رمضان او خلال يومي العيد و الايام التي تليه.

مشيرا أنه يتوقع وصول عدد المسافرين الى 35 ألف مسافر خلال فترة العيد.