العاصمة.. أزيد من 57 ألف مترشح لـ”الباك” يتوزعون على 175 مركز

أعلنت مصالح ولاية العاصمة، اليوم الثلاثاء، وفي إطار التحضيرات لإمتحانات نهاية السنة الدراسية 2019/2020، عن احصائيات بخصوص امتحان شهادة البكالوريا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عدد مراكز إجراء إمتحان “الباك” في العاصمة، بلغ 175 مركز موزعين كالتالي: مديرية التربية الجزائر غرب، 58 مركز، مديرية التربية الجزائر وسط، 52 مركز، مديرية التربية الجزائر شرق، 65 مركز.

العدد الإجمالي للمترشحين 213 57 منهم 245 37 مترشحين متمدرسين و070 2المترشحين في المدارس الخاصة و898 17المترشحين الأحرار ، بما فيهم 69 مترشح من مراكز إعادة التأهيل و 41 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوزع المترشحون حسب الجنس الى 905 32 ذكور و308 24 إناث.

تاريخ إجراء اختبارات التربية البدنية و الرياضية للمترشخين الأحرار من 20 سبتمبر إلى 30 سبتمبر وعدد المراكز 9 مراكز.