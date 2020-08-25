العاصمة.. أزيد من 61 ألف مترشح لـ”البيام” يتوزعون على 190 مركز

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، وفي إطار التحضيرات لإمتحانات نهاية السنة الدراسية 2019/2020، عن احصائيات بخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عدد مراكز إجراء إمتحان “البيام” في العاصمة، بلغ 190 مركز موزعين كالتالي:

مديرية التربية “الجزائر غرب”: 77 مركز، و43 مركز في مديرية التربية “الجزائر وسط”، و70 مركز بمديرية التربية “الجزائر شرق”.

هذا ويبلغ العدد الإجمالي لمترشحي إمتحان شهادة التعليم المتوسط في العاصمة، 301 61 مترشح، بينهم 309 32 ذكور، و992 28 إناث.

ومن بين المترشحين للإمتحان، يوجد 132 55 مترشح متمدرس، و542 4 مترشح في المدارس الخاصة.

بالإضافة إلى 627 1 مترشح حر، بما فيهم 53 مترشح من مراكز إعادة التأهيل، وكذا 57 مترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأشار البيان، إلى أن اختبارات التربية البدنية و الرياضية والتي تخص فقط المترشحين الأحرار ، سيتم إجرائها إبتداء من تاريخ 1 سبتمبر وإلى غاية 3 سبتمبر 2020، عبر 3 مراكز.