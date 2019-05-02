العاصمة : أزيد من 80 ألف عائلة تستفيد من إعانة رمضان

خصصت ولاية الجزائر هذه السنة صكوك بقيمة 6000 دج لأزيد من 80 ألف عائلة في إطارالعملية التضامنية المخصصة لشهر رمضان.

وحسب مصالح ولاية الجزائر اليوم الخميس ان أكثر من 80 ألف عائلة ستستفيد من الإعانة المالية المخصصة لشهر رمضان.

حيث مست لحد الان 71.382 شخص 96.48 % من اجمالي المستفيدين، تحصلوا على هذه المساعدة عبر رقم حساب بريدي جاري.

بينما ستوجه حوالات بريدية تحمل هذه الإعانات المقدرة قيمتها بـ6000 دج بالنسبة للذين لم يتمكنوا من فتح حسابات بريدية جارية.

وأضاف بيان الولاية أن القوائم المعَدَّة الأشخاص المدمجين ضمن المنظومة الاجتماعية الخاصة بالفئات الهشة.

وأيضا المحتاجين عديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف ممن لا تتعدى مداخيلهم الأجر الوطني الأدنى العام.

كما تم إجراء تغييرات هذه السنة على قوائم المستفيدين من إعانات رمضان بسبب عمليات الترحيل وإعادة إسكان بعض الأحياء.