العاصمة: أزيد من 84 ألف مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا منذ جانفي

أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر أزيد من 84 ألف مخالفة لإجراءات الحجر الصحي والوقاية من فيروس كورونا من جانفي إلى سبتمبر 2021.

حيث وجهت مصالح أمن العاصمة9759 إنذار، وأحصت 63267 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء الكمامة، و16599مخالفة لعدم إحترام التباعد الجسدي.

كما سجلت ذات المصالح 877 مخالفة متعلقة بعدم إحترام مواقيت الحجر الصحي في وسائل النقل، و28 مخالفة خاصة بمواكب الأعراس.

بالإضافة إلى 91512 مخالة في حق الراجلين المخالفين لإجراءات الحجر الصحي، و15308 مخالفة لسائقي الدراجات المخالفين للإجراءات الوقائية.و847 مخالفة لتنفيذ عمليات الغلق وإقتراح الغلق للمحلات.

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