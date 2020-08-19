العاصمة.. أسعار “السردين” تنخفض الى 200 دينار

ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الوفرة في الكمية التي قاربت 250 طن خلال الثلاث أيام الماضية.

وحسب مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية، فإن سعر هذا النوع من السمك، تراوح ما بين 200 إلى 300 دينار.

وأوضحت زروقي ربيعة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإنتاج الصيدي الموسمي للأسماك الزرقاء السطحية بالساحل العاصمي خلال ثلاثة أيام المنصرمة بلغ 249 طن.

وتوزعت كالآتي، 112 طن يوم الأحد و55 طن يوم الإثنين و 82 طن يوم الثلاثاء وذلك إضافة إلى توفير كميات قادمة من ولايات بومرداس, تيبازة ومستغانم لتسويقها بمسمكة الجزائر نظرا لوفرة المنتوج السمكي.

وأبرزت ذات المسؤول أن إنتاج السمك في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2020، قد تجاوز 1700 طن, مشيرة إلى أن معظم الكمية المنتجة من الأسماك سجلت خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية, متجاوزة 1100 طن.

ومقارنة بنفس الفترة من السنة المالضية فإن الإنتاج السمكي لهذه السنة عرف زيادة بنحو 514 طن.