العاصمة: أمن الحراش يحجز 24 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للحراش، من حجر 24 ألف قرص مهلوس.

وفي هذا السياق عالجت ذات المصالح قضية الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة.

حيث تمّ توقيف شخصين مشتبه فيهما ينحدران من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهما ما بين 40 و 55 سنة مسبوقين قضائيا .

يأتي هذا تبعا لإذني التفتيش وتمديد الاختصاص الصادرين عن النيابة المختصة إقليميا، أوقفت ذات المصالح، المشتبه فيهما في القضية.

كما تمّ ضبط وحجز داخل منزلهما على كميّة معتبرة من المؤثّرات العقلية تقدر بـ(24000) قرص مختلفة الأنواع ومبلغ مالي فاق الـ(04) ملايير و 100 مليون سنتيم تعدّ من عائدات الإتجار غير المشروع.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

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