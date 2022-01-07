العاصمة: أمن الحراش يحجز 24 ألف قرص مهلوس
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للحراش، من حجر 24 ألف قرص مهلوس.
وفي هذا السياق عالجت ذات المصالح قضية الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة.
حيث تمّ توقيف شخصين مشتبه فيهما ينحدران من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهما ما بين 40 و 55 سنة مسبوقين قضائيا .
يأتي هذا تبعا لإذني التفتيش وتمديد الاختصاص الصادرين عن النيابة المختصة إقليميا، أوقفت ذات المصالح، المشتبه فيهما في القضية.
كما تمّ ضبط وحجز داخل منزلهما على كميّة معتبرة من المؤثّرات العقلية تقدر بـ(24000) قرص مختلفة الأنواع ومبلغ مالي فاق الـ(04) ملايير و 100 مليون سنتيم تعدّ من عائدات الإتجار غير المشروع.
هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: الإطاحة بسارق يستدرج ضحاياه عبر تطبيقات توصيل المواطنين
العاصمة: الإطاحة بسارق يستدرج ضحاياه عبر تطبيقات توصيل المواطنين
كما تمكنت مصالح أمن العاصمة من الإطاحة بسارق، إقترف عدة عمليات سرقة، عن طريق إستدراج ضحاياه عبر تطبيقات توصيل المواطنين على الهاتف النقال.
وأفاد بيان لمصالح أمن العاصمة، أن الأمن الحضري السابع رياض الفتح عالج قضية السرقة بالإستدراج. حيث تم توقيف مشتبه فيه في سرقة مواطنين ، كان يستدرجهم عن طريق تطبيقات توصيل المواطنين.
حيث ورد لمصالح الأمن الحضري السابع رياض الفتح معلومة حول وجود شجار داخل مركز رياض الفتح. وبعد توجهها إلى عين المكان، تبين أن هناك خلاف بين شخصين أحدهما تعرض لسرقة هاتف نقال.
وعند تفتيش المشتبه فيه عُثر بحوزته على غطاء هاتف نقال تعود ملكيته للضحية. وبعد الإطلاع على مختلف الشكاوي التي وردت من قبل المواطنين إلى ذات المصالح تبين وجود تشابه كبير في قضايا سرقة متشابهة.
كما إتضح أن المشتبه فيه الموقوف هو من كان وراء تنفيذ عمليات السرقة خصوصا بعد أن تعرف عليه الضحايا.
وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.