العاصمة: أمن الحراش يضبط قرابة 38 كلغ من القنب الهندي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش. من توقيف 3 مشتبه بهم عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

الفرقة المحققة التي عالجت قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة، ضبطت وحجزت في خضم تحرياتها 37.5 كلغ من المخدرات. من نوع القنب الهندي و347 قرص من أدوية مصنفة كمؤثرات عقلية إلى جانب 7 هواتف نقالة ومركبة سياحية.

المشتبه بهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.