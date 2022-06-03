العاصمة: أمن الدار البيضاء يوقف 3 أشخاص محل عدة قضايا

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلـة فـي الأمن الحضري الأول لبـاب الـزوار من إيقاف 3 أشخاص محـل عـدة قضـايـا.

والتي طـالـت سـرقات الهواتف النقالـة باستحضـار مركبة، سرقة دراجات نارية فـي حالـة توقف مع جميع وثائقها مع استرجاعها، الحيـازة واستهلاك المخدرات، التزوير والاستعمال المـزور، مـع توقيف شخص محـل أمـر بالقبض.

وفي بيان لذات المصالح، فإنه بعـد تلقـي ذات المصلحة لعـدة شكاوي بخصـوص سرقة الهواتف النقالـة باستحضار دراجة نارية سطرت هاته الأخيرة خطـة ميدانيـة للإطاحة بالفاعلين.

حيث علـي اثـر دوريات لعناصر المصلحة بقطـاع الاختصاص، لفت انتباههم لشخصين مشبوهين كانـا علـى مـتـن دراجة نارية، بعـد إخضاعهما للمراقبـة الأمنيـة، تبين أن المركية التي بحوزتهمـا مـحـل متابعة قضائية.

وفي هذا السياق، تـم توقيفهما مع حجز الدراجة، مبلغ مـالي المقـدر بـ78000 دج كان بحوزة أحدهما يعـد مـن عائدات الترويج وقطعـة مـن المخدرات

هذا بعد استكمال الإجراءات سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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