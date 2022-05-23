العاصمة: أمن حسين داي يحجز كمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي، من وضع حد لجماعة إجرامية في قضية جناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وهذا ضمن إطار شبكة إجرامية منظمة و حيازة أسلحة بيضاء محظورة.
وفي بيان لذات المصالح، فإن قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا،حيث تمكن خلالها عناصر الفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.
كما تم حجز 4.2 كلغ من المخدرات “القنب الهندي”، و 200 قرص من المؤثرات العقلية، وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدربـ 33 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج.
اضافة الى 12 سلاح أبيض محظور، و 3 هواتف نقالة.
هذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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كما تمكنت مصالح أمـن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلـة فـي فرقة الشرطة القضائية، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة وحجز ذخيرة حية.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والترويج،
الى جانب الشراء قصد البيع مع التخزين متبوع بحمل أسلحة محظورة من الصنف السادس.
وفي هذا السياق، فإن قضية الحـال التـي تمـت تـحـت إشراف النيابة المختصـة إقليميـا مكنـت ذات المصـالـح
مـن حجـز 330 قرص مـؤثر عقلـي مـن مختلـف الأنـواع.
بالاضافة الى 5 أسلحة بيضـاء مـحظـورة مـن مختلـف الأنواع والأحجـام، قطعـة صـغيرة من المخدرات “القنب الهندي”،
الى جانب قارورة مـن مـحـلـول سـائل نو مؤثر عقلـي، مبلـغ مـالـي مـن العملة الوطنية المقـدر ب 19730د.ج من عائدات الترويج.
اضافة الى مقص يستعمل في تقطيع أمشاط المؤثرات العقلية.
كمـا تـم ضبط 7 خراطيش حيـة بالإضافة إلـى 11 حامـل خـراطيش أيـن تـم انـجـاز مـلـف قضائي عن قضية حيازة ذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المخولة قانونا.
هذا و بعد استكمال الإجراءات سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.