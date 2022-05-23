العاصمة: أمن حسين داي يحجز كمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي، من وضع حد لجماعة إجرامية في قضية جناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وهذا ضمن إطار شبكة إجرامية منظمة و حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وفي بيان لذات المصالح، فإن قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا،حيث تمكن خلالها عناصر الفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

كما تم حجز 4.2 كلغ من المخدرات “القنب الهندي”، و 200 قرص من المؤثرات العقلية، وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدربـ 33 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج.

اضافة الى 12 سلاح أبيض محظور، و 3 هواتف نقالة.

هذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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