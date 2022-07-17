العاصمة: أمن رياض الفتح يضع حدا لجماعة أشرار تحترف السرقة بالتعدد
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السابع رياض الفتح بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. من وضع حدّ لجماعة أشرار تحترف السرقة بالتعدد للدراجات النارية مع استرجاعها.
وخلال دوريات تأمينية لقطاع الاختصاص لفت انتباه عناصر الشرطة لمجموعة من الأشخاص يطاردون شخص عن سرقة الدراجة النارية.
وبعد توقيفه المشتبه والتحقيق معه أفصح عن شريكيه في عمليات السرقة.
العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. تمكن خلالها عناصر المصلحة من توقيف المشتبه فيه الثاني والثالث.
كما أسفرت عن استرجاع 3 دراجات نارية محل السرقة التي كانت مخبأة وسط الأحراش بالغابة بالمدنية.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 2925 قرص مهلوس ببوزريعة
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. تمكنت فيها ذات الفرقة من توقيف شخصين. مع حجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من العملة الوطنية. يعد من عائدات الترويج المقدر بـ 81900 دج، وهاتفين نقالين و دراجة نارية تستعمل لنقل السموم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: توقيف شخصين وحجز 2925 قرص مهلوس ببوزريعة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين وحجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية. إثر تفكيك جماعة إجرامية منظمة.
وحسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المصالح، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة. عالجت قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج. وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة”.
كما أضاف البيان، أن هذه العملية تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. حيث تمكنت خلالها ذات الفرقة من توقيف شخصين وحجز 2925 قرصا من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 81900 دج من عائدات بيع هذه المؤثرات. وهاتفين نقالين ودراجة نارية تستعمل لنقل هذه السموم”. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.