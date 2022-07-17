العاصمة: أمن رياض الفتح يضع حدا لجماعة أشرار تحترف السرقة بالتعدد

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. تمكنت فيها ذات الفرقة من توقيف شخصين. مع حجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من العملة الوطنية. يعد من عائدات الترويج المقدر بـ 81900 دج، وهاتفين نقالين و دراجة نارية تستعمل لنقل السموم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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