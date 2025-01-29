العاصمة..أمن زرالدة يحجز أزيد من 10 ألاف قرص مؤثر عقلي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة بحر الأسبوع المنصرم. مشتبه فيه عن قضية المتاجرة بالمخدرات، مع ضبط (10051) قرص مؤثر عقلي .

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، جاءت على إثر استغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الاجرام على مستوى أحد الأحياء بزرالدة. أين مكّنت التحريات من توقيفه وضبط (10051) قرص مؤثر عقلي .

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة. تخزين والمتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.