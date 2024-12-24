العاصمة.. أمواج تفوق 5 أمتار وعائلات تغامر بأبنائها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لأمواج عالية في شاطئ كيتاني بباب الوادي، بالجزائر العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو عائلات رفقة أبنائهم يلتقطون صورا لهذه الأمواج القوية التي فاق ارتفاع بعضها 5 أمتار رغم خطورة الوضع.

وانتقد بعض من رواد المواقع هذه العائلات على تهورهم، محذرين من عدم المخاطرة إلى هذه الدرجة من أجل التقاط صورة جميلة.

وقال أحدهم في تعليق له على فايسبوك: “من بعد يقولك غرق طير من طيور الجنة موجة عالية ووليدو صغير يصور فيه.” فيما قال آخر:”شعب يرمي بنفسه للتهلكه. ”

https://www.facebook.com/reel/877031024318397

وأضاف معلق آخر:”حبيبنا الموجة 7 مترات و هو يصور في وليدو علاش يا خويا علاش.” في حين قال آخر:”الشعب الجزائري لوكان يجي تسونامي يروح يصورو .”