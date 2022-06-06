قناة النهار العاصمة: أولياء يجتمعون أمام مراكز الإمتحان لدعم أبنائهم بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2022 - 08:39 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 54 0 العاصمة: أولياء يجتمعون أمام مراكز الإمتحان لدعم أبنائهم رابط دائم : https://nhar.tv/9MNYa اقرأ أيضا إسلام سليماني: العمر مجرد رقم فقط وهدفنا التأهل للكان قناة النهار 04 جوان طالع هابط: شاهد كيف رد النوي على أعداء الجزائري وكل الحاقدين بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا قناة النهار 17 ماي تلفزيون النهار يتقصى في حقيقة أخطار كبد سمك التونة قناة النهار 21 ماي ذاكرة: متحف المجاهد يحيي الذكرى السابعة عشر لوفاة المجاهد صالح بوبنيدر قناة النهار 28 ماي وزير الفلاحة: انطلقنا في انتاج "عباد الشمس" ومساره التقني أسهل من السلجم الزيتي قناة النهار 22 ماي طالع هابط: النوي يفضح أعداء الطبيعة ويكشف مفرغة عمومية على ضفاف البحر بالشلف قناة النهار 05 جوان مدير التربية لولاية غليزان: توفير النقل المدرسي لمترشحي البيام من مقر السكن إلى مركز الإمتحان قناة النهار 06 جوان مرتي تضـرب الدراري بزاف حتى ولاو يخافو يقعدو معاها..كيفاش ندير معاها؟ قناة النهار 22 ماي إستقبال فخم لرئيس الجمهورية من طرف الرئيس الإيطالي بالقصر الجمهوري بروما قناة النهار 26 ماي أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022 قناة النهار 23 ماي