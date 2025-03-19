العاصمة: إتلاف أكثر من 128 كلغ من اللحوم المستوردة

نظّمت شرطة العاصمة ممثلة في أمن المقاطعة الادارية بئر التوتة بالتنسيق مع مفتشية التجارة لبئر التوتة خرجة ميدانية. لمراقبة المحلات التجارية للوقوف على مدى احترام شروط النظافة والحفظ للمواد الاستهلاكية.

وشملت الخرجة الميدانية السوق البلدي تسالة المرجة، تم خلالها معاينة محل قصابة وإتلاف 128 كغ و700غ من اللحوم المستوردة. لم تستوفِ شروط الحفظ الصحية.

وقد تم تحويل صاحب المحل إلى الأمن الحضري. الأول تسالة المرجة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن.