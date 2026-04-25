العاصمة.. إجتماع هام حول التزويد بالمياه خلال عيد الأضحى والصيف

احتضن مقر مديرية الري لولاية الجزائر، اجتماع عمل تنسيقي، جمع بين مصالح مديرية الري والمدراء العملياتيين لسيال، تطبيقاً لتعليمات وزارة الري وولاية الجزائر المتعلقة بموسم الصيف، عيد الأضحى المبارك وامتحانات آخر السنة.

و​ترأس الاجتماع، مدير الري لولاية الجزائر، رمضان قرباج، مع المدير العام لسيال، محمد رضا بوداب.

وبخصوص التزويد بالمياه الشروب بموسم الاصطياف وعيد الأضحى، تمت دراسة ومراجعة برنامج التوزيع لضمان استمرارية الخدمة وتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال فصل الصيف وأيام عيد الأضحى.

كما جرى ​التأكيد على المراقبة الصارمة لجودة المياه الموزعة لضمان مطابقتها التامة للمعايير الصحية.

وبخصوص الخدمة العمومية للتطهير، تمت ​متابعة برنامج تأهيل محطات الرفع لتحسين كفاءتها التشغيلية. والأمر ب​تسريع وتيرة أشغال الإصلاح الاستعجالي للمجمعات الرئيسية. و​تكثيف عمليات تنقية الشبكة لتفادي أي انسدادات وحماية المحيط الحضري.

و​اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تظافر الجهود والمتابعة الميدانية الدقيقة، تنفيذا للاستراتيجية المسطّرة لضمان صيف مستقر وخدمة ترقى لتطلعات العاصميين.