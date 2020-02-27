العاصمة.. إحباط محاولة تهريب 12500 أورو بمطار هواري بومدين

احبطت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي اليوم، محاولة تهريب 12500 أورو حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتمكنت مصالح الشرطة من توقيف رعية أجنبي أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تركيا وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب12500 أورو دون سند بنكي.

وقال البيان أن المبلغ الذي تمت مصادرته، كان مخبأ داخل ملابس الرعية الموقوف، هذا الاخير تم تحويله الى المصالح المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية في العملية التي تعتبر مخالفة للتشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.