العاصمة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 5 أشخاص

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية 1 بالجزائر الوسطى. 5 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا. كانوا بصدد التحضير لعملية تهريب مهاجرين غير شرعيين. مع توقيف المدبرين الرئيسيين لهذه المحاولة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن قضية الحال التي كانت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي اتضح أنه إشترى قارب نزهة بمبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم دون حيازته لرخصة قيادة القوارب البحرية مع عدم تسجيله على مستوى المحطة البحرية لحراس السواحل. أين قام بإخفائه بأحد الشواطئ الصخرية.

ومن خلال مجريات التحقيق وباستعمال الوسائل التقنية تم التعرف على باقي عناصر الشبكة وهم بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية. ليتم حجز قارب نزهة طوله 10ر6 متر بمحرك بقوة 85 حصانا و مبلغ مالي بالعملة الأجنبية. يقدر بـ 80 أورو وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ60000 دج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف الإجراءات الجزائية. حيث يوجد من بينهم شخص مبحوث عنه من طرف العدالة. بموجب أمر بالقبض بتهم محاولة تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة ومساعدة الغير على محاولة مغادرة التراب الوطني عبر البحر. وتعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر وعدم التبليغ عن الجريمة”.