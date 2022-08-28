العاصمة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، من احباط عملية هجرة سريـة يقودها خمسة أشخاص من ولايات مجاورة.

وفي هذا السياق، وحسب بيان لذات المصالح، جاءن العملية بعد ورود معلومات لدى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري مفادها تنظيم هجرة سرية عن طريق البحر لمجموعة من الشباب البالغ عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 سنة و33 سنة من ولايتي بومرداس والبويرة.

وفي هذا الشأن باشرت ذات المصالح على الفور تحرياتها و تحقيقاتها بخصوص الموضوع وبعد معرفة ملابسات القضية مع الأشخاص المشبوهين.

حيث تبين أنهم كانوا يحضرون لعملية هجرة سرية وأنهم معتادين على تهريب المهاجرين عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية محددة.

كما تم سماعهم على محاضر رسمية و تقديمهم أمام العدالة بجنحة تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية.

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