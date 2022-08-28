العاصمة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص
أحبطت مصالح أمن ولاية الجزائر محاولة هجرة غير شرعية، كما أوقفت 6 أشخاص مشتبه فيهم.
كما حجزت ذات المصالح قارب نُزهة محرِّك بقوّة 40 حصان، 12دلو بنزين، 7 سترات نجدة. جهاز تحديد المواقع (GPS)، بوصلة، مِنظار ليلي، ومبلغ مالي قدره 158 أورو ومركبة.
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بومرداس: إحباط هجرة غير شرعية لـ 5 أشخاص بزموري
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، من احباط عملية هجرة سريـة يقودها خمسة أشخاص من ولايات مجاورة.
وفي هذا السياق، وحسب بيان لذات المصالح، جاءن العملية بعد ورود معلومات لدى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري مفادها تنظيم هجرة سرية عن طريق البحر لمجموعة من الشباب البالغ عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 سنة و33 سنة من ولايتي بومرداس والبويرة.
وفي هذا الشأن باشرت ذات المصالح على الفور تحرياتها و تحقيقاتها بخصوص الموضوع وبعد معرفة ملابسات القضية مع الأشخاص المشبوهين.
حيث تبين أنهم كانوا يحضرون لعملية هجرة سرية وأنهم معتادين على تهريب المهاجرين عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية محددة.
كما تم سماعهم على محاضر رسمية و تقديمهم أمام العدالة بجنحة تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية.
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بومرداس: سارقو أغطية البالوعات في قبضة الأمن
تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني لولاية بومرداس من إلقاء القبض على مجموعة أشرار قامت بعدة عمليات سرقة مست المواطنين و ممتلكاتهم.
وفي بيان لمصالح أمن الولاية، فإن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 30 سنة.
حيث تم إسترجاع 20 غطاء بالوعات تم إقتلاعها من أماكنها و إخفاءها قصد بيعها مما شكل خطرا كبيرا على المارة. و كذا مستعملي الطريق.
إلى جانب أدوات كهرومنزلية و أدوات التهيئة و الصيانة خاصة بالبناء و غيرها من مواد الحديد التي كانت تنقل على متن سيارة نفعية قصد بيعها.
هذا و بعد تحويل المشتبه فيهم في القضيةـ تم إنجاز ملفات قضائية ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
بومرداس: توقيف عصابة قامت بالسطو على منزل بزموري
أطاحت الشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، بمسبوقين قضائيا استغلوا شغور منزل و غياب صاحبه للسطو على ممتلاكاته المنزلية.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري زموري ببومرداس قضية سرقة راح ضحيتها أحد المواطنين من بلدية زموري.
حيث إستغل أشخاص مشبوهين غياب الضحية عن مسكنه العائلي ليقوموا بالتسلل و الإستيلاء على ممتلكاته المنزلية المتمثلة في أدوات كهرومنزلية و عتاد صيانة.
إلى جانب مقتنيات و أشياء أخرى كانت بداخل المسكن، حيث قام عناصر الشرطة بفتح تحقيق حول ملابسات القضية.
بالمقابل مكنت التحريات من توقيف أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و 41 سنة.
كما تم حجز و إسترجاع جميع المسروقات التي كان يخفيها المشتبه فيهم مع الأدوات المستخدمة لتنفيذ الجريمة.
و بعد إستكمال إجراءات التحقيق و إعداد ملفات قضائية تم تقديمهم أمام العدالة.