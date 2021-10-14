العاصمة: إحتراق مطعم للأكل السريع بدالي ابراهيم

نشب حريق اليوم الخميس، في محل للمأكولات الخفيفة ببلدية دالي ابراهيم بالعاصمة، في حدود الساعة الـ11.45 سا.

وعليه تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق التي إمتد إلى المحلات المجاورة للمطعم. وسخرت لهذه العملية سيارة إسعاف و شاحنتي إطفاء.ولا تزال العملية جارية لحد الآن، في حين لا وجود لأي خسائر بشرية.

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