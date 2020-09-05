العاصمة.. إحصاء إنجاز 201 بناء من دون رخصة وإزالة 13 مفرغة عشوائية

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم السبت، عن إحصاء إنجاز 201 بناية من دون رخصة وإزالة 13 مفرغة عمومية.

وأكدت مصالح الأمن بأنها سجلت من خلال فرق شرطة العمران وحماية البيئة، عدة تدخلات تخص المحافظة على العمران وحماية البيئة والصحة.

بالإضافة إلى محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن على مستوى إقليم الاختصاص.

وأوضح البيان بأن فرقة شرطة العمران لأمن الولاية سجلت خلال شهر أوت الفارط 201 تدخل تعلق بإنجاز بناء من دون رخصة.

إلى جانب تسجيل 3 تدخلات حول عدم مطابقة البناء للرخصة المسلّمة و 86 تدخلا متعلقا بالتجارة غير الشرعية.

أما فيما يخص حماية البيئة في شقّها المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تم إحصاء 480 تدخل حول رمي وإهمال النفايات.

بالإضافة إلى رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية.

كما تم إحصاء 286 تدخل حول إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم.

إلى جانب 27 تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد تمنع حرية المرور.

وأوضح البيان تسجيل 16 تدخلا يخص إلقاء أو وضع بالطريق العام أقذار أو كُناسات أو مياه قذرة ومواد أخرى تحدث ضررا أو تنبعث منها روائح كريهة ضارة.

بالإضافة إلى إزالة 13 مفرغة عمومية غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وبخصوص النظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح 7 حالات رمي حيوانات ميتة وفضلات حيوانية وعدم إتلافها بالدفن أو الترميد.

أما عن جانب المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، فقد أحصت فرق حماية البيئة 3 تدخلات متعلقة بوضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء.