العاصمة.. إختناق 8 أفراد من عائلة واحدة بالغاز السام

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث تسمم 08 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون منبعث من المدفأة بحي lsp باب علي بلدية و دائرة بئر التوتة.

وأفادت ذات المصالح لأنها تدخلت على الساعة 03سا30د، من أجل تسمم 08 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون. منبعث من المدفأة بحي lsp باب علي بلدية و دائرة بئر التوتة.

حيث خلف الحادث تسمم 08 أشخاص من عائلة واحدة لهم صعوبة في التنفس تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى المحلي.

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