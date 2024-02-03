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أخبار الجزائر

العاصمة.. إختناق 8 أفراد من عائلة واحدة بالغاز السام

بقلم عايدة.ع
العاصمة.. إختناق 8 أفراد من عائلة واحدة بالغاز السام
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث تسمم 08 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون منبعث من المدفأة بحي  lsp باب علي بلدية و دائرة بئر التوتة.

وأفادت ذات المصالح لأنها تدخلت على الساعة 03سا30د، من أجل تسمم 08 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون. منبعث من المدفأة بحي  lsp باب علي بلدية و دائرة  بئر التوتة.

حيث خلف الحادث تسمم 08 أشخاص  من عائلة واحدة  لهم صعوبة في التنفس تم اسعافهم  و نقلهم الى مستشفى المحلي.

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