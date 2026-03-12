العاصمة.. إخماد حريق ببناية في القصبة وتسجيل إصابة شخصين

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ داخل بناية ببلدية القصبة التابعة لدائرة باب الوادي بولاية الجزائر، وذلك دون تسجيل خسائر بشرية خطيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا07د من أجل حريق اندلع داخل بناية تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق (R+04)، تقع بشارع لعجالي مصطفى ببلدية القصبة.

وقد أسفر الحريق عن إصابة شخصين، تم إسعافهما في عين المكان قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصالح ذاتها أنه تم إخماد الحريق نهائيًا والسيطرة عليه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.